Сирия: Турция предложила создать рабочие группы для определения целей в городах Идлиба 

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Нью-Йорк, 22 сентября. Турция выступает за создание с Россией рабочих групп по определению террористических целей в густонаселенных городах сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам в кулуарах ООН глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, чтобы вернуть мир и стабильность в Сирию, необходимо «разгромить» террористическую группировку «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) и другие группировки. Но при этом необходимо быть крайне осторожными в городах, где проживает гражданское население.

«Мы должны определять террористов, такие цели, и бить по ним, вместо того, чтобы наугад бомбить там или тут», — пояснил дипломат.

По его мнению, сообщает РИА Новости, должны быть созданы рабочие группы, состоящие из представителей вооруженных сил и разведки, целью которых было бы определение целей подобных ударов по боевикам в городах провинции Идлиб.

Дипломат не исключил, что в подобных группах участие могли бы принимать и другие страны, к примеру, Россия.

* Организация запрещена на территории РФ.