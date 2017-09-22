Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
Новости Сирии
Сирия: Турция предложила создать рабочие группы для определения целей в городах Идлиба 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Турция предложила создать рабочие группы для определения целей в городах Идлиба 

    1:28  22 Сентября 2017
    41

    Сирия: Турция предложила создать рабочие группы для определения целей в городах Идлиба 

    Нью-Йорк, 22 сентября. Турция выступает за создание с Россией рабочих групп по определению террористических целей в густонаселенных городах сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам в кулуарах ООН глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Чавушоглу подчеркнул, чтобы вернуть мир и стабильность в Сирию, необходимо «разгромить» террористическую группировку «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) и другие группировки. Но при этом необходимо быть крайне осторожными в городах, где проживает гражданское население. 

    «Мы должны определять террористов, такие цели, и бить по ним, вместо того, чтобы наугад бомбить там или тут», — пояснил дипломат.

    Сирия: Турция предложила создать рабочие группы для определения целей в городах Идлиба 

    По его мнению, сообщает РИА Новости, должны быть созданы рабочие группы, состоящие из представителей вооруженных сил и разведки, целью которых было бы определение целей подобных ударов по боевикам в городах провинции Идлиб.

    Дипломат не исключил, что в подобных группах участие могли бы принимать и другие страны, к примеру, Россия.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #турция #чавушоглу #идлиб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 7932

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29044

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41759

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20694

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8271
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        0:24   22 Сентября 2017
        170
        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        23:52   21 Сентября 2017
        3689
        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        23:10   21 Сентября 2017
        70
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        7937