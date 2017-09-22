Совместное заявление принято участниками министерской встречи по Сирии в ООН

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Нью-Йорк, 22 сентября. Совместное заявление, состоящее из пяти пунктов, принято участниками министерской встречи по Сирии, прошедшей в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Сообщается, что указанные пункты должны определить дальнейшие усилия по урегулированию сирийского кризиса.

В первом пункте отмечается, что существует только политическое решение сирийского кризиса путем выполнения резолюции 2254 СБ ООН.

Во втором пункте говорится, что восстановление Сирии зависит от политического процесса, ведущего к передаче власти, которую должны поддержать большинство сирийцев.

В третьем пункте подчеркивается территориальная целостность Сирии, а также важность зон деэскалации и других инициатив по прекращению огня.

Четвертый пункт подчеркивает необходимость разгрома террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»* (запрещены в РФ).

Пятым пунктом отмечается важность контроля над ситуацией в Ираке для обеспечения стабильности в Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что коалиция во главе с США провела встречу «лицом к лицу» с Россией по ситуации в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.