Гатилов призвал обеспечить участие курдов в процессе урегулирования кризиса в Сирии

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Россия призывает обеспечить участие курдов в переговорном процессе по урегулированию сирийского кризиса. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

В своем выступлении на встрече высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гатилов указал, что мировое сообщество должно обеспечить участие курдов в диалоге по Сирии.