Гатилов призвал обеспечить участие курдов в процессе урегулирования кризиса в Сирии
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Нью-Йорк, 22 сентября. Россия призывает обеспечить участие курдов в переговорном процессе по урегулированию сирийского кризиса. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
В своем выступлении на встрече высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гатилов указал, что мировое сообщество должно обеспечить участие курдов в диалоге по Сирии.
«Считаем необходимым обеспечить участие в диалоге с правительством Сирии курдов. Отстранение их от поиска путей урегулирования может заложить мину замедленного действия под будущее не только самой Сирии, но и всего региона», – подчеркнул Гатилов.