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Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
Новости Сирии
Гатилов: Правительство Сирии должно участвовать в работе по урегулированию конфликта
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    Гатилов: Правительство Сирии должно участвовать в работе по урегулированию конфликта

    1:13  22 Сентября 2017  /обновлено: 1:18  22 Сентября 2017
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    Гатилов: Правительство Сирии должно участвовать в работе по урегулированию конфликта

    Нью-Йорк, 22 сентября. Любая работа по урегулированию в Сирии должна проводиться с участием представителей правительства страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

    «В любой работе, затрагивающей интересы сирийского государства, должны принимать участие представители правительства Сирии, как собственно это происходит в Астане и Женеве», — заявил Гатилов, выступая в четверг на встрече высокого уровня по Сирии на полях сессии Генассамблеи ООН.

    При этом Гатилов отметил «непреходящую ценность» работы Международной группы поддержки Сирии и ее целевых групп.

    Гатилов: Правительство Сирии должно участвовать в работе по урегулированию конфликта

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #гатилов
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