В ООН высоко оценили работу США и РФ по ликвидации химического оружия в Сирии

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Нью-Йорк, 22 сентября. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу дала высокую оценку совместной работе России и США по ликвидации химического оружия в Сирии.

По словам дипломата, данная договоренность стала ярким примером успешного международного сотрудничества.

При этом, она отметила, что и в настоящее время находятся свидетельства применения в военных целях отравляющих веществ правительством Сирии и террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Она также подчеркнула, что «все, кто применял химическое оружие, должны понести ответственность».

Ранее Газета.ру сообщала, что сирийское правительство опровергло сообщения ООН о применении химического оружия в Идлибе.

* Организация запрещена на территории РФ.