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Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
Весь мир
В ООН высоко оценили работу США и РФ по ликвидации химического оружия в Сирии
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    В ООН высоко оценили работу США и РФ по ликвидации химического оружия в Сирии

    1:20  22 Сентября 2017
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    В ООН высоко оценили работу США и РФ по ликвидации химического оружия в Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу дала высокую оценку совместной работе России и США по ликвидации химического оружия в Сирии.

    По словам дипломата, данная договоренность стала ярким примером успешного международного сотрудничества.

    При этом, она отметила, что и в настоящее время находятся свидетельства применения в военных целях отравляющих веществ правительством Сирии и террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

    Она также подчеркнула, что «все, кто применял химическое оружие, должны понести ответственность».

    Ранее Газета.ру сообщала, что сирийское правительство опровергло сообщения ООН о применении химического оружия в Идлибе.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #оон #химическое оружие
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