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Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
Политика
ЕС созовет в 2018 году вторую конференцию по помощи Сирии
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    ЕС созовет в 2018 году вторую конференцию по помощи Сирии

    1:03  22 Сентября 2017  /обновлено: 1:56  22 Сентября 2017
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    ЕС созовет в 2018 году вторую конференцию по помощи Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. ЕС проведет весной будущего года конференцию в Брюсселе, основной темой которой станет оказание помощи в восстановлении Сирии. Об этом заявила в четверг на встрече высокого уровня по Сирии верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

    Могерини напомнила, что в апреле 2016 года на конференции в Брюсселе ЕС пообещал предоставить почти 10 млрд долларов на помощь в восстановлении Сирии. 

    «Теперь настало время перейти от обещаний к их выполнению», — подчеркнула политик.

    Могерини отметила, что за последние месяцы ситуация в Сирии изменилась к лучшему. 

    «Долгосрочного мира в Сирии не удастся достичь без политического урегулирования», — подчеркнула она.

    ЕС созовет в 2018 году вторую конференцию по помощи Сирии

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #ес #могерини
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