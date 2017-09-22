ЕС созовет в 2018 году вторую конференцию по помощи Сирии
Нью-Йорк, 22 сентября. ЕС проведет весной будущего года конференцию в Брюсселе, основной темой которой станет оказание помощи в восстановлении Сирии. Об этом заявила в четверг на встрече высокого уровня по Сирии верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.
Могерини напомнила, что в апреле 2016 года на конференции в Брюсселе ЕС пообещал предоставить почти 10 млрд долларов на помощь в восстановлении Сирии.
«Теперь настало время перейти от обещаний к их выполнению», — подчеркнула политик.
Могерини отметила, что за последние месяцы ситуация в Сирии изменилась к лучшему.
«Долгосрочного мира в Сирии не удастся достичь без политического урегулирования», — подчеркнула она.