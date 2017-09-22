Гатилов: За созданием зон деэскалации в Сирии не последует расчленения страны

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Нью-Йорк, 22 сентября. Создание зон деэскалации в Сирии не является прелюдией к последующему расчленению страны или разделу ее на зоны влияния. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов в ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Гатилов подчеркнул, что создание зон деэскалации является временной мерой: на шесть месяцев с возможностью продления при необходимости.

«При этом ни в коей мере не должно создаваться ощущение, что это своего рода прелюдия к последующему расчленению Сирии или ее разделу на зоны влияния», — подчеркнул дипломат.

Как сообщала «Газета.ру», ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что стороны, договорившиеся о создании зон деэскалации в Сирии, не намерены сохранять их вечно.