Стало известно о встрече Лаврова с главой МИД Сирии на полях Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, 22 сентября. Глава МИД Сирии Валид Муаллем планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в пятницу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Джаафари сообщил РИА Новости, что встреча глав МИД России и Сирии проходит каждый год. Очередная встреча должна состояться в пятницу.

Ранее в четверг Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на 72-й сессии Генассамблеи ООН, выступил с трибуны всемирной организации. Видео выступления министра иностранных дел РФ опубликовали «Известия».