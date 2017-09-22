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Политика
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Новости Сирии
Сирия: Эрдоган объяснил, как будет работать зона деэскалации в Идлибе
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    Сирия: Эрдоган объяснил, как будет работать зона деэскалации в Идлибе

    1:00  22 Сентября 2017
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    Сирия: Эрдоган объяснил, как будет работать зона деэскалации в Идлибе

    Анкара, 22 сентября. В рамках создания зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, Турция будет обеспечивать безопасность в самой провинции, а Россия – вокруг нее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, соглашение о создании зоны деэскалации было многообещающей идеей, в рамках которой Россия обеспечит безопасность за пределами Идлиба, а Турция займется этим непосредственно внутри провинции.

    «Это непростая задача. Мы обсудим с Путиным дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир», – приводит слова Эрдогана «Газета.ru».

    Напомним, что ранее Эрдоган сообщал о своих планах провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиров Путиным. Главными темами переговоров должны были стать урегулирование в Сирии, а также закупка Турцией зенитно-ракетных систем С-400.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #россия #сирия #эрдоган #идлиб
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