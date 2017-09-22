Сирия: Эрдоган объяснил, как будет работать зона деэскалации в Идлибе

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Анкара, 22 сентября. В рамках создания зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, Турция будет обеспечивать безопасность в самой провинции, а Россия – вокруг нее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, соглашение о создании зоны деэскалации было многообещающей идеей, в рамках которой Россия обеспечит безопасность за пределами Идлиба, а Турция займется этим непосредственно внутри провинции.

«Это непростая задача. Мы обсудим с Путиным дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир», – приводит слова Эрдогана «Газета.ru».

Напомним, что ранее Эрдоган сообщал о своих планах провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиров Путиным. Главными темами переговоров должны были стать урегулирование в Сирии, а также закупка Турцией зенитно-ракетных систем С-400.