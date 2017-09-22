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МО РФ договорилось об установке дополнительных контактов с Красным Крестом в Сирии
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    МО РФ договорилось об установке дополнительных контактов с Красным Крестом в Сирии

    0:11  22 Сентября 2017
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    МО РФ договорилось об установке дополнительных контактов с Красным Крестом в Сирии

    Москва, 21 сентября. Министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста (МККК) заключили договоренность об установке дополнительных контактов между представителями российского Центра по примирению в Сирии и сотрудниками комитета, работающими в Сирии. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

    Встреча между представителями министерства обороны и руководителем  Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Бартом прошла в эту среду в Москве по инициативе международной организации.

    «В ходе мероприятия был затронут широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Минобороны России и МККК. При этом особое внимание было уделено тематике сотрудничества российского военного ведомства и организации по предоставлению гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике», – приводит сообщение ведомства «Газета.ru».

    На переговорах участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся гуманитарного содействия Сирии, в первую очередь – доставку гуманитарной помощи в деблокированный город Дейр эз-Зор.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #минобороны #сирия #красный крест
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