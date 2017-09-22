МО РФ договорилось об установке дополнительных контактов с Красным Крестом в Сирии

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Москва, 21 сентября. Министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста (МККК) заключили договоренность об установке дополнительных контактов между представителями российского Центра по примирению в Сирии и сотрудниками комитета, работающими в Сирии. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Встреча между представителями министерства обороны и руководителем Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Бартом прошла в эту среду в Москве по инициативе международной организации.

«В ходе мероприятия был затронут широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Минобороны России и МККК. При этом особое внимание было уделено тематике сотрудничества российского военного ведомства и организации по предоставлению гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике», – приводит сообщение ведомства «Газета.ru».

На переговорах участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся гуманитарного содействия Сирии, в первую очередь – доставку гуманитарной помощи в деблокированный город Дейр эз-Зор.