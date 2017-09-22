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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ за два года нанесли по боевикам 92 тысячи ударов 
Новости Сирии
Рогачев озвучил число боевиков из стран СНГ, воевавших за террористов в Сирии
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    Рогачев озвучил число боевиков из стран СНГ, воевавших за террористов в Сирии

    0:09  22 Сентября 2017
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    Рогачев озвучил число боевиков из стран СНГ, воевавших за террористов в Сирии

    Москва, 22 сентября. Около 10 тысяч боевиков из стран СНГ воевали на стороне террористов в Сирии. Об этом заявил руководитель департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

    «По разным подсчетам, от 20 тыс. до 40 тыс. иностранных боевиков воевало в Сирии, из них почти 10 тыс.— из стран СНГ. Чуть меньше половины из них имели российское гражданство. Около 5 тыс.— из стран Центральной Азии», — рассказал Рогачев.

    При этом в интервью «Коммерсанту» дипломат отметил, что возвращение боевиков является реальной угрозой для России. Для улучшения регулировки миграционных процессов Россия, по словам дипломата, активно сотрудничает с зарубежными партнерами, продвигая ряд инициатив.

    «Работаем над укреплением взаимодействия в рамках профильных организаций, в том числе ОДКБ, Региональной антитеррористической структуры ШОС, Антитеррористического центра СНГ, в БРИКС. Одновременно с этим налаживаем профильное сотрудничество с теми странами, через которые проходят маршруты иностранных террористов-боевиков. Особое внимание в этом плане — Турции», — рассказал Рогачев.

    Рогачев озвучил число боевиков из стран СНГ, воевавших за террористов в Сирии

    Ранее в четверг «Газета.ру» сообщала, что представители международной коалиции во главе с США провели встречу с российскими военными по ситуации в Сирии, на которой стороны обсудили меры по предотвращению конфликтов между собой. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия
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