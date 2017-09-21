Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

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Москва, 21 сентября. Командир взвода военной полиции РФ Александр Самойлов рассказал подробности боя против нескольких сотен террористов в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, подразделение после начала обстрела со стороны боевиков заняло оборону на втором этаже здания.

«Держали оборону до тех пор, пока минометные снаряды не стали попадать прямой наводкой по зданию. Второй этаж дома был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где также находились военнослужащие Сирийской Арабской Республики. Совместно с ними держали оборону на первом этаже», —приводит слова Самойлова газета «Известия».

Он рассказал, что террористам удалось отрезать российским военным полицейским пути к отступлению, подойдя под прикрытием минометного огня к посту взвода Самойлова. Однако вовремя подошедшее подкрепление отбросило террористов, дав военным полицейским выйти из окружения.

Напомним, что бой в провинции Идлиб длился несколько часов. 29 российских военнослужащих успешно отразили атаку сотен боевиков, которых прикрывали несколько десятков единиц бронетехники. Подошедшее подкрепление уничтожило более 800 террористов, российские военнослужащие потерь не понесли.