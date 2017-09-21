МИД РФ прокомментировал слухи о возможной гибели главаря ИГ

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Москва, 21 сентября. МИД РФ не собирается спекулировать на тему возможной гибели главаря террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако считает, что его ликвидация не означает полной победы над группировкой. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

«По этому вопросу (жив или мертв главарь ИГ) спекулировать не буду, рекомендую обратиться в компетентные органы, — сказал Рогачев. — Если его действительно нейтрализовали, то это крупный успех российских ВКС и России в борьбе с терроризмом».

При этом дипломат добавил, что нейтрализация главаря ИГ еще не означает полную победу над группировкой. В качестве примера он привел заявление США о ликвидации Усамы бен Ладена. Однако «аль-Каида»* после этого свое существование не прекратила, подчеркнул дипломат в интервью «Коммерсанту».

Как сообщала «Газета.ру», в середине июня Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, в результате авиаударов ВКС РФ по зданию, в котором проходило совещание полевых командиров ИГ. Однако позже стала поступать информация, что Аль-Багдади отделался лишь ранениями. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также не подтверждал факта гибели лидера ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.