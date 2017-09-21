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МИД РФ прокомментировал слухи о возможной гибели главаря ИГ
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    МИД РФ прокомментировал слухи о возможной гибели главаря ИГ

    23:53  21 Сентября 2017  /обновлено: 23:58  21 Сентября 2017
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    МИД РФ прокомментировал слухи о возможной гибели главаря ИГ

    Москва, 21 сентября. МИД РФ не собирается спекулировать на тему возможной гибели главаря террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако считает, что его ликвидация не означает полной победы над группировкой. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

    «По этому вопросу (жив или мертв главарь ИГ) спекулировать не буду, рекомендую обратиться в компетентные органы, — сказал Рогачев. — Если его действительно нейтрализовали, то это крупный успех российских ВКС и России в борьбе с терроризмом».

    При этом дипломат добавил, что нейтрализация главаря ИГ еще не означает полную победу над группировкой. В качестве примера он привел заявление США о ликвидации Усамы бен Ладена. Однако «аль-Каида»* после этого свое существование не прекратила, подчеркнул дипломат в интервью «Коммерсанту».

    МИД РФ прокомментировал слухи о возможной гибели главаря ИГ

    Как сообщала «Газета.ру», в середине июня Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, в результате авиаударов ВКС РФ по зданию, в котором проходило совещание полевых командиров ИГ. Однако позже стала поступать информация, что Аль-Багдади отделался лишь ранениями. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также не подтверждал факта гибели лидера ИГ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #игил
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