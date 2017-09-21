РФ и США в Сирии не поддерживают взаимодействие на тактическом уровне – Пентагон

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Вашингтон, 21 сентября. Российское и американское командование в Сирии не поддерживают взаимодействие на тактическом уровне – то есть, на уровне командиров подразделений. С таким заявлением выступил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

По его словам, американские и российские силы в Сирии не взаимодействуют «на земле» на уровне командиров подразделений. Связь между американской и российской стороной осуществляется по каналу более высокого уровня.

Как рассказал Диллон, канал связи для согласования действий при наземных операциях в Сирии был налажен между Россией и США около месяца тому назад, пишет «Газета.ru».

Он также упомянул о встрече между генералами ВС России и сил коалиции, которая недавно прошла на Ближнем Востоке. По его словам, это первая встреча подобного рода.

«Меня вчера просили выяснить, происходило ли такое в прошлом. Насколько мне известно, нет. Это первая», – сказал американский полковник.

Он добавил, что предполагалось, что встреча будет длиться целый день, однако сколько на самом деле она продолжалась, Диллон ответить не смог.