Сирия: арабо-курдские отряды окружили боевиков ИГ в центре Ракки

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Ракка (Сирия), 21 сентября. Формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) почти полностью контролируют ситуацию в провинциальном центре Ракка (510 км от Дамаска). Остатки банд террористов окружены в районе госпиталя «Аль-Ватани», парка Рашид и городского стадиона.

Как сообщает агентство Фират, боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) скрываются в подземных бункерах. Террористы лишь изредка предпринимают вооруженные вылазки.

По данным издания, в настоящее время в руках бойцов СДС находится 90% территории городской площади. За последние два дня боевиков ИГ удалось выбить из кварталов Рауда, Хуррия, Тишрин, Рмейла и Тавассуия, а также из районов Эль-Барид и Нахда на западе и востоке города.

Отряды СДС зачищают улицы. Сообщается о спасении 10 человек, которых боевики использовали в качестве живого щита: мирные жители находились в заминированных зданиях.

* Организация запрещена на территории РФ.