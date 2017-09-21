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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ за два года нанесли по боевикам 92 тысячи ударов 
Новости Сирии
Сирия: арабо-курдские отряды окружили боевиков ИГ в центре Ракки
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    Сирия: арабо-курдские отряды окружили боевиков ИГ в центре Ракки

    23:22  21 Сентября 2017  /обновлено: 23:28  21 Сентября 2017
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    Сирия: арабо-курдские отряды окружили боевиков ИГ в центре Ракки

    Ракка (Сирия), 21 сентября. Формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) почти полностью контролируют ситуацию в провинциальном центре Ракка (510 км от Дамаска). Остатки банд террористов окружены в районе госпиталя «Аль-Ватани», парка Рашид и городского стадиона.

    Как сообщает агентство Фират, боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) скрываются в подземных бункерах. Террористы лишь изредка предпринимают вооруженные вылазки.

    По данным издания, в настоящее время в руках бойцов СДС находится 90% территории городской площади. За последние два дня боевиков ИГ удалось выбить из кварталов Рауда, Хуррия, Тишрин, Рмейла и Тавассуия, а также из районов Эль-Барид и Нахда на западе и востоке города. 

    Отряды СДС зачищают улицы. Сообщается о спасении 10 человек, которых боевики использовали в качестве живого щита: мирные жители находились в заминированных зданиях.

    Сирия: арабо-курдские отряды окружили боевиков ИГ в центре Ракки

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #игил #ракка
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