Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны
Весь мир
Турция собирает войска на границе с Сирией для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой» – эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция собирает войска на границе с Сирией для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой» – эксперт

    23:20  21 Сентября 2017
    58

    Турция собирает войска на границе с Сирией для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой» – эксперт

    Анкара, 21 сентября. Турция концентрирует войска и военную технику в провинции Хатай на границе с Сирией, предположительно для того, чтобы использовать их для борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкий политолог Айдын Сезер.

    С августа власти Турцию ведут переброску военной техники к границе с Сирией. За последнюю неделю турецкие СМИ сообщили о передислокации в Хатай как минимум 80 единиц бронетехники, а также тридцати железнодорожных вагонов с военно-транспортными средствами. Также к границе с Сирией были стянут силы спецназа.   

    По словам эксперта, ранее на переговорах в Астане Турция, Россия и Иран договорились о создании зоны деэскалации в Идлибе, где сейчас наблюдается активность террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Турция рассчитывает на помощь России в освобождении Идлиба, однако имеющихся сейчас сил в регионе может не хватить.

    «Если Турция, как в Алеппо, не убедит террористов уйти добровольно из Идлиба, то понадобится использовать военную силу, как в Эль-Бабе. Так что переброска на границу военной техники – логичное развитие событий», – приводит слова эксперта РИА Новости.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #турция #джебхат ан-нусра #армия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 7630

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29042

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41752

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20686

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        23:52   21 Сентября 2017
        2036
        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        23:10   21 Сентября 2017
        30
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        7642
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        343