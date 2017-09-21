Турция собирает войска на границе с Сирией для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой» – эксперт

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Анкара, 21 сентября. Турция концентрирует войска и военную технику в провинции Хатай на границе с Сирией, предположительно для того, чтобы использовать их для борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкий политолог Айдын Сезер.

С августа власти Турцию ведут переброску военной техники к границе с Сирией. За последнюю неделю турецкие СМИ сообщили о передислокации в Хатай как минимум 80 единиц бронетехники, а также тридцати железнодорожных вагонов с военно-транспортными средствами. Также к границе с Сирией были стянут силы спецназа.

По словам эксперта, ранее на переговорах в Астане Турция, Россия и Иран договорились о создании зоны деэскалации в Идлибе, где сейчас наблюдается активность террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Турция рассчитывает на помощь России в освобождении Идлиба, однако имеющихся сейчас сил в регионе может не хватить.

«Если Турция, как в Алеппо, не убедит террористов уйти добровольно из Идлиба, то понадобится использовать военную силу, как в Эль-Бабе. Так что переброска на границу военной техники – логичное развитие событий», – приводит слова эксперта РИА Новости.

* Организация запрещена на территории РФ.