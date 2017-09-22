Указ Трампа вводит новые жесткие санкции против граждан КНДР

В Избранное

Вашингтон, 21 сентября. Указ президента США Дональда Трампа разрешил блокировать подконтрольные Штатам счета, связанные с любыми гражданами КНДР. Также вводятся санкции против строительных, энергетических, финансовых, рыболовных и других проектов, связанных с Северной Кореей.

Блокировка может коснуться всех средств, находящихся в США, чье происхождение или предназначение относиться к иностранному счету, принадлежащему гражданину КНДР.

Помимо этого, США вводят запрет на прием в своих портах и аэропортах судов и самолетов, которые за последние 180 дней посетили КНДР. В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается, что эти меры распространяются на самолеты и суда, принадлежащие иностранным гражданам.

Согласно указу Трампа, Штаты будут вводить санкции против строительных, энергетических, финансовых, рыболовных и других проектов, связанных с КНДР.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сравнил слова Трампа о готовности в случае необходимости «полностью уничтожить Северную Корею» с «лаем собаки».