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Стамбульский аэропорт закрыт после крушения частного пассажирского самолета
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    Стамбульский аэропорт закрыт после крушения частного пассажирского самолета

    22:59  21 Сентября 2017
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    Стамбульский аэропорт закрыт после крушения частного пассажирского самолета

    Стамбул, 21 сентября. В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле потерпел крушение частный пассажирский самолет. По предварительным данным, речь идет о самолете Cessna 650 Citation VII с бортовым номером TC-KON.

    Самолет совершил экстренную посадку, в ходе которой он загорелся. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которым удалось потушить возгорание.

    Пока информации о погибших не поступало, пишет «Газета.ru». Сейчас устанавливаются подробности произошедшего. Сообщается, что аэропорт был временно закрыт

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #самолет #стамбул #аэропорт
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