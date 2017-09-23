Сдался без боя: как Порошенко капитулировал перед Саакашвили

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«Грузинский прорыв» во главе с Михаилом Саакашвили поставил Киев в затруднительное положение. Неспособность государства защитить границу от неких «активистов» говорит о состоянии этого самого государства весьма нехорошие вещи.

Особенно хлесткую пощечину получил Петр Порошенко. Это он бросил Саакашвили перчатку, лишив того гражданства. Очень уж острой была риторика Саакашвили по отношению к «другу студенческих лет». Из его выступлений даже получился неплохой рэп.

Любимое слово саакашвили ба - барига pic.twitter.com/cgeZRytth6 — Вася Барабаненко (@baraban040867) September 21, 2017

Как известно, Порошенко болезненно воспринимает любую критику в свой адрес. Вот и не сдержался гарант, «психанул». Но явно не рассчитал силы.

Когда Саакашвили с боями прорвался на украинскую землю, перед Киевом стал вопрос: идти в конфликте до конца или признать свое поражение.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко (человек из команды президента) пообещал сурово наказать «тех, кто разрушает государство».

Однако, как часто бывает с Юрием Витальевичем, слова разошлись с делами. После недели раздумий Луценко заявил, что за прорыв украинской границы экс-президент Грузии должен… заплатить административный штраф.

Генпрокурор Украины рассказал, какое наказание заслужил Саакашвили https://t.co/y3lOqX1pDT pic.twitter.com/3RUN5W6z11 — RT на русском (@RT_russian) September 21, 2017

И предложил оформить документы для законного пребывания на Украине.

Генпрокурор Украины: Саакашвили должен оформить документы на пребывание в странеhttps://t.co/G1zgdzmsU4 pic.twitter.com/opzOnk9fG1 — ТАСС (@tass_agency) September 20, 2017

Порошенко теряет позиции

Что заставило Петра Алексеевича и его соратников (уже не столь многочисленных) трусливо поджать хвост? По мнению большинства экспертов, ключевую роль сыграл здесь Вашингтон. За океаном растет недовольство нынешним хозяином Банковой.

Грузинский политик Нино Бурджанадзе отмечает:

«Я знаю Саакашвили и знаю, что он никогда бы не вошел в Украину, не имея уверенности и гарантии, что его никто не тронет».

Более осторожен в оценках политолог Михаил Погребинский:

"Я думаю, что возвращение на Украину — это в чистом виде инициатива энергичного Саакашвили. Но, конечно, она была поддержана его друзьями — в том числе и друзьями в США".

«Тонко» намекнул на толстые обстоятельства и специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Спецпред США Волкер: Порошенко нужно менее драматично подходить к Саакашвили и заняться улучшением управления страной и борьбой с коррупцией pic.twitter.com/B9HoWvIAbv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 13, 2017

Эксперты отмечают, что отношение к украинскому президенту ухудшилось не только в Соединенных Штатах.

Одним из последствий плана "Шатун" от Саакашвили стала резкая критика клики Порошенко в зап. СМИ. К хору присоединился герм. журнал Фокус: pic.twitter.com/R5PNM6x4jo — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 15, 2017

Стремительно падает авторитет главы государства и на внутренней арене. Почуяв неладное, политтехнологи энергично взялись за исправление рейтинга президента. Вариации на тему «Порошенко и счастливые дети» казались беспроигрышными. Петр Алексеевич принимал личное участие в открытии детского лагеря «Виктория».

Но страшная трагедия в Одессе четко продемонстрировала цену «инспекциям» президента.

Вся Украина – это лагерь "Виктория". Каждый город, каждый район, каждая область: https://t.co/I35ldiRAja — лариса островная (@laraostrovnaya) September 21, 2017

Показательно, что украинский лидер никак не отреагировал на гибель трех детей при пожаре в лагере. Не объявил траур, и даже не стал выражать соболезнования родным и близким погибших.

Простой и еще простее

Для укрепления позиций Порошенко его команда также пробовала разыграть карту «близости к народу».

Пять дней назад в сети появились "случайные" снимки Петра #Порошенко в супермаркете (ФОТО)#Олешкоhttps://t.co/TYHmlWtLGI — Издание "МИР" (@Rr82C2LitRjHbgA) September 8, 2017

Но в эту сказу поверили немногие.

Роль «простого парня» куда лучше дается главному возмутителю спокойствия. Вот Михаил Николозович перебирается из маршрутки в гости к скромным, но гостеприимным хозяевам.

МНОГО ЛЮДЕЙ ВСТРЕТИЛО СААКАШВИЛИ В ДНЕПРЕ https://t.co/MH3tcnGQU4 — ДядькоВладзьо (@vladydady1) September 21, 2017

Разговор идет хоть и на камеру, но по душам. Людям есть что сказать. Пенсия 1600 гривен, за квартиру нужно платить 800. Прямо скажем, не густо. А ведь еще дети есть.

«Работы нет. Половина Днепропетровска (после декоммунизации – «Днепр») сидит без работы», — говорит счастливая женщина.

Визит почетного гостя затмил для нее все невзгоды.

На сторону Саакашвили стали не только представители «простого народа». Экс-президент Грузии снискал поддержку и в львовском суде.

Суд Львова не нашел судей для рассмотрения дела о пересечении Саакашвили границы Украиныhttps://t.co/AAg4NPPIM0 pic.twitter.com/MNFc7ZESiy — ТАСС (@tass_agency) September 15, 2017

Судить его за нарушение государственной границы никому не захотелось.

О поддержке Саакашвили заявили и в Ивано-Франковском областном совете.

Облсоветы Западной Украины начинают принимать заявления против Порошенко

Саакашвили:Его поддержат и другие облсоветыhttps://t.co/R4dEhaDfxt pic.twitter.com/fPO4uQhGuG — Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) September 15, 2017

Украинское издание «Страна» не без оснований полагает, что другие областные советы Западной Украины последуют примеру ивано-франковских коллег.

Удвоить экономику в пять раз

В доказательство серьезности своих амбиций «грузинский блок» уже очертил свои экономические приоритеты.

По словам Давида Сакварелидзе (один из ближайших соратников Саакашвили), экономику Украины реально «удвоить в пять раз».

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что "экономика Украины удвоится в пять раз".

Я чего то не знаю о математике. — Голос Мордора (@spacelordrock) September 14, 2017

Кажется, потенциальный новый Майдан уже знает, за что ему стоять.

На случай победы готова и отличная кандидатура на должность мэра Киева. Ведь удвоить экономику в пять раз на сегодняшний день могут не только лишь все...