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Украина
Сдался без боя: как Порошенко капитулировал перед Саакашвили
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    Сдался без боя: как Порошенко капитулировал перед Саакашвили

    9:00  23 Сентября 2017
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    Сдался без боя: Порошенко капитулировал перед Саакашвили

    «Грузинский прорыв» во главе с Михаилом Саакашвили поставил Киев в затруднительное положение. Неспособность государства защитить границу от неких «активистов» говорит о состоянии этого самого государства весьма нехорошие вещи.

    Особенно хлесткую пощечину получил Петр Порошенко. Это он бросил Саакашвили перчатку, лишив того гражданства. Очень уж острой была риторика Саакашвили по отношению к «другу студенческих лет». Из его выступлений даже получился неплохой рэп.

    Как известно, Порошенко болезненно воспринимает любую критику в свой адрес. Вот и не сдержался гарант, «психанул». Но явно не рассчитал силы.

    Сдался без боя: Порошенко капитулировал перед Саакашвили

    Когда Саакашвили с боями прорвался на украинскую землю, перед Киевом стал вопрос: идти в конфликте до конца или признать свое поражение.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко (человек из команды президента) пообещал сурово наказать «тех, кто разрушает государство».

    Сдался без боя: Порошенко капитулировал перед Саакашвили

    Однако, как часто бывает с Юрием Витальевичем, слова разошлись с делами. После недели раздумий Луценко заявил, что за прорыв украинской границы экс-президент Грузии должен… заплатить административный штраф.

    И предложил оформить документы для законного пребывания на Украине.

    Порошенко теряет позиции

    Что заставило Петра Алексеевича и его соратников (уже не столь многочисленных) трусливо поджать хвост? По мнению большинства экспертов, ключевую роль сыграл здесь Вашингтон. За океаном растет недовольство нынешним хозяином Банковой.

    Грузинский политик Нино Бурджанадзе отмечает:

    «Я знаю Саакашвили и знаю, что он никогда бы не вошел в Украину, не имея уверенности и гарантии, что его никто не тронет».

    Более осторожен в оценках политолог Михаил Погребинский:

    "Я думаю, что возвращение на Украину — это в чистом виде инициатива энергичного Саакашвили. Но, конечно, она была поддержана его друзьями — в том числе и друзьями в США".

     «Тонко» намекнул на толстые обстоятельства и специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

    Эксперты отмечают, что отношение к украинскому президенту ухудшилось не только в Соединенных Штатах.

    Стремительно падает авторитет главы государства и на внутренней арене. Почуяв неладное, политтехнологи энергично взялись за исправление рейтинга президента. Вариации на тему «Порошенко и счастливые дети» казались беспроигрышными. Петр Алексеевич принимал личное участие в открытии детского лагеря «Виктория».

    Но страшная трагедия в Одессе четко продемонстрировала цену «инспекциям» президента.

    Показательно, что украинский лидер никак не отреагировал на гибель трех детей при пожаре в лагере. Не объявил траур, и даже не стал выражать соболезнования родным и близким погибших.

    Простой и еще простее

    Для укрепления позиций Порошенко его команда также пробовала разыграть карту «близости к народу».

    Но в эту сказу поверили немногие.

    Роль «простого парня» куда лучше дается главному возмутителю спокойствия. Вот Михаил Николозович перебирается из маршрутки в гости к скромным, но гостеприимным хозяевам.

    Разговор идет хоть и на камеру, но по душам. Людям есть что сказать. Пенсия 1600 гривен, за квартиру нужно платить 800. Прямо скажем, не густо. А ведь еще дети есть.

    «Работы нет. Половина Днепропетровска (после декоммунизации – «Днепр») сидит без работы»,  — говорит счастливая женщина.

    Визит почетного гостя затмил для нее все невзгоды.

    На сторону Саакашвили стали не только представители «простого народа». Экс-президент Грузии снискал поддержку и в львовском суде.

    Судить его за нарушение государственной границы никому не захотелось.

    О поддержке Саакашвили заявили и в Ивано-Франковском областном совете.

    Украинское издание «Страна» не без оснований полагает, что другие областные советы Западной Украины последуют примеру ивано-франковских коллег.

    Удвоить экономику в пять раз

    В доказательство серьезности своих амбиций «грузинский блок» уже очертил свои экономические приоритеты.

    Сдался без боя: Порошенко капитулировал перед Саакашвили

    По словам Давида Сакварелидзе (один из ближайших соратников Саакашвили), экономику Украины реально «удвоить в пять раз».

    Кажется, потенциальный новый Майдан уже знает, за что ему стоять.

    На случай победы готова и отличная кандидатура на должность мэра Киева. Ведь удвоить экономику в пять раз на сегодняшний день могут не только лишь все...

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    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #порошенко #саакашвили
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