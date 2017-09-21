Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

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Нью-Йорк, 21 сентября. НАТО стремится воссоздать климат холодной войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

Лавров подчеркнул, что Россия в международных делах всегда придерживалась принципов равенства народов, взаимоуважения и отказа от вмешательства во внутренние дела.

«За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны», — отметил глава МИД РФ.

При этом, по его мнению, это не встретило взаимности со стороны западных партнеров.