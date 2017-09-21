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Новости Сирии
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Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны
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    Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

    23:10  21 Сентября 2017
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    Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

    Нью-Йорк, 21 сентября. НАТО стремится воссоздать климат холодной войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.

    Лавров подчеркнул, что Россия в международных делах всегда придерживалась принципов равенства народов, взаимоуважения и отказа от вмешательства во внутренние дела. 

    «За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны», — отметил глава МИД РФ.

    При этом, по его мнению, это не встретило взаимности со стороны западных партнеров.

    «НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 1990-е годы принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ», — цитирует словам Лаврова RT.

    Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

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    Автор: Олеся Волкова
    #нато #лавров #генассамблеяоон
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