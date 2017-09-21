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Спорт
«Зенит» сенсационно уступил «Динамо» СПб и вылетел из Кубка России
Спорт
«Зенит» сенсационно уступил «Динамо» СПб и вылетел из Кубка России
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    «Зенит» сенсационно уступил «Динамо» СПб и вылетел из Кубка России

    22:52  21 Сентября 2017
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    «Зенит» сенсационно уступил «Динамо» СПб и вылетел из Кубка России

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Питерский «Зенит» сенсационно уступил «Динамо» СПб в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу со счетом 3:2 и вылетел из турнира.

    «Динамовцы» не стушевались перед именитыми земляками. Голы Кулишева и Барсова позволили представителю ФНЛ уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

    Команда Манчини нашла в себе силы вернуться в игру. Паредес и Полоз отличились с интервалом в две минуты.

    Судьба матча была решена в дополнительное время. Молодой Капленко сбил Барсова в штрафной площади. Пенальти реализовал Кулишев. 3:2 — «Динамо» из Санкт-Петербурга преподносит настоящую сенсацию.

    Ранее «Зенит» не сумел переиграть «Динамо» из Москвы.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #зенит #фнл #динамо спб #кубок россии
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