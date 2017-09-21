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Лавров призвал к конструктивному диалогу  по размещению миротворцев в Донбассе
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    Лавров призвал к конструктивному диалогу  по размещению миротворцев в Донбассе

    22:47  21 Сентября 2017
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    Лавров призвал к конструктивному диалогу  по размещению миротворцев в Донбассе

    Нью-Йорк, 21 сентября. Россия хотела бы увидеть конструктивный диалог, касающийся предложения  размещении охранной миссии ООН в Донбассе, которое может способствовать урегулированию кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По его словам, Москва рассчитывает на то, что российское предложение поспособствует урегулированию внутриукраинского кризиса.

    «Надеемся на конструктивное, без игр с нулевым результатом, взаимодействие в этих вопросах с партнерами как в Европе, так и в США», – подчеркнул министр.

    Он также указал на тот факт, что украинское руководство изобретает все новые уловки, чтобы избежать выполнения своих обязательств по выполнению Минских соглашений. Однако, по словам Лаврова, Россия даже в таких условиях нацелена на конструктивную работу и поиск общеприемлемых путей реализации Минских соглашений.

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    Автор: Антон Зарубин
    #донбасс #лавров #миротворцы
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