Лавров призвал к конструктивному диалогу  по размещению миротворцев в Донбассе

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Нью-Йорк, 21 сентября. Россия хотела бы увидеть конструктивный диалог, касающийся предложения размещении охранной миссии ООН в Донбассе, которое может способствовать урегулированию кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Москва рассчитывает на то, что российское предложение поспособствует урегулированию внутриукраинского кризиса.

«Надеемся на конструктивное, без игр с нулевым результатом, взаимодействие в этих вопросах с партнерами как в Европе, так и в США», – подчеркнул министр.

Он также указал на тот факт, что украинское руководство изобретает все новые уловки, чтобы избежать выполнения своих обязательств по выполнению Минских соглашений. Однако, по словам Лаврова, Россия даже в таких условиях нацелена на конструктивную работу и поиск общеприемлемых путей реализации Минских соглашений.