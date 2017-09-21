Лавров призвал США не щадить «Джебхат ан-Нусру»

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Нью-Йорк, 21 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал участников международной коалиции в Сирии под руководством США бороться с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ). Такое заявление министр сделал в четверг, выступая на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что, несмотря на отступление боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, для полной стабилизации ситуации в регионе еще требуется немало дополнительных усилий.

«Напомню о необходимости борьбы не только с ИГИЛ*, но и с «ан-Нусрой», которую почему-то щадят участники американской коалиции», — добавил глава МИД РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.