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Сирия: ИГ сдало САА всю удерживаемую ими территорию в провинции Хама
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    Сирия: ИГ сдало САА всю удерживаемую ими территорию в провинции Хама

    22:28  21 Сентября 2017  /обновлено: 22:34  21 Сентября 2017
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    Сирия: ИГ сдало САА всю удерживаемую ими территорию в провинции Хама

    Дамаск, 21 сентября. Командование САА и боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) заключили соглашение, по которому террористы обязались покинуть территорию Акербатского котла – последней удерживаемой ими части провинции Хама.

    Как сообщается, боевики уже начали покидать удерживаемые ими деревни, а также населенные пункты Соха, Абу Хубайлат, Акаш, Аль-Баргутьях и Умм Мил. Все они расположены вдоль шоссе М-45 в юго-восточной части пригорода Хамы.

    В соответствии с соглашением, более тысячи боевиков ИГ и членов их семей будут перевезены из Хамы в Дейр эз-Зор. Вывоз боевиков начнется еще до конца этой недели. Ожидается, что в ближайшее время боевики также передадут САА захваченные ими деревни в Хомсе.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #хама
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