Сирия: ИГ сдало САА всю удерживаемую ими территорию в провинции Хама

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Дамаск, 21 сентября. Командование САА и боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) заключили соглашение, по которому террористы обязались покинуть территорию Акербатского котла – последней удерживаемой ими части провинции Хама.

Как сообщается, боевики уже начали покидать удерживаемые ими деревни, а также населенные пункты Соха, Абу Хубайлат, Акаш, Аль-Баргутьях и Умм Мил. Все они расположены вдоль шоссе М-45 в юго-восточной части пригорода Хамы.

В соответствии с соглашением, более тысячи боевиков ИГ и членов их семей будут перевезены из Хамы в Дейр эз-Зор. Вывоз боевиков начнется еще до конца этой недели. Ожидается, что в ближайшее время боевики также передадут САА захваченные ими деревни в Хомсе.

* Организация запрещена на территории РФ.