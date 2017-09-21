Сирия: США не хотят конфликтовать с Россией

В Избранное

Дамаск, 21 сентября. Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция стремится избегать возможных конфликтов с российской стороной на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в четверг официальный представитель коалиции Райан Диллон.

По словам полковника, представители США и РФ решили выработать необходимое соглашение.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал наладить поставки гумпомощи в освобожденные от террористов районы Сирии.