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Политика
Лавров призвал к конструктивному диалогу  по размещению миротворцев в Донбассе
Политика
Сирия: США не хотят конфликтовать с Россией
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    Сирия: США не хотят конфликтовать с Россией

    22:31  21 Сентября 2017
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    Сирия: США не хотят конфликтовать с Россией

    Дамаск, 21 сентября. Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция стремится избегать возможных конфликтов с российской стороной на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в четверг официальный представитель коалиции Райан Диллон.

    По словам полковника, представители США и РФ решили выработать необходимое соглашение.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал наладить поставки гумпомощи в освобожденные от террористов районы Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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