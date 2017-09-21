Сотрудник «Яндекса» рассказал о причинах эвакуации московского офиса

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Москва, 21 сентября. Более трех тысяч человек эвакуировали из офиса «Яндекса» после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. По другим данным, эвакуация была связана со сработавшей в здании пожарной сигнализацией.

Как сообщили в экстренных службах столицы, в 16:23 поступил звонок, в котором сообщалось об угрозе взрыва по адресу: ул. Льва Толстого, д. 16. В то же время, сотрудник «Яндекса» объяснил эвакуацию сработавшей в здании пожарной сигнализацией.

Все сотрудники «Яндекса» получили рекомендацию «завершить рабочий день», пишет газета «Известия». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные, спасатели и машины скорой помощи.

Напомним, что в этот четверг офис компании «Яндекс», которой исполнилось 20 лет, посетил президент России Владимир Путин.