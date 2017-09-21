Сирия: САА при поддержке ВКС РФ пытается отбить крупнейший остров в Дейр эз-Зор у ИГ 

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Дейр эз-Зор (Сирия), 21 сентября. Сирийская арабская армия (САА) при участии ВКС РФ возобновила военные операции на крупнейшем острове сирийской провинции Дейр эз-Зор, пытаясь взять под контроль переправу в районе Хатла.

Как сообщает агентство Al-Masdar, во главе с отрядами республиканской гвардии и 5-м штурмовым корпусом САА атаковала оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в Центральном парке острова Сакр.

Остров Сакр расположен восточнее военного аэропорта Дейр эз-Зор. Близость острова к этому стратегическому объекту делает захват территории первоочередной задачей для верховного командования САА.

После того, как остров Сакр будет очищен от боевиков ИГ, САА собирается бросить силы в район Хатла, расположенный вдоль восточного берега реки Евфрат. Хатла ранее был густонаселенным районом, однако большинство мирных жителей покинули свои дома после того, как боевики расстреляли более 60 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.