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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ пытается отбить крупнейший остров в Дейр эз-Зор у ИГ 
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ пытается отбить крупнейший остров в Дейр эз-Зор у ИГ 

    22:24  21 Сентября 2017
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    Сирия: САА пытается отбить крупнейший остров в Дейр эз-Зор у боевиков ИГ 

    Дейр эз-Зор (Сирия), 21 сентября. Сирийская арабская армия (САА) при участии ВКС РФ возобновила военные операции на крупнейшем острове сирийской провинции Дейр эз-Зор, пытаясь взять под контроль переправу в районе Хатла.

    Как сообщает агентство Al-Masdar, во главе с отрядами республиканской гвардии и 5-м штурмовым корпусом САА атаковала оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в Центральном парке острова Сакр.

    Остров Сакр расположен восточнее военного аэропорта Дейр эз-Зор. Близость острова к этому стратегическому объекту делает захват территории первоочередной задачей для верховного командования САА.

    Сирия: САА пытается отбить крупнейший остров в Дейр эз-Зор у боевиков ИГ 

    После того, как остров Сакр будет очищен от боевиков ИГ, САА собирается бросить силы в район Хатла, расположенный вдоль восточного берега реки Евфрат. Хатла ранее был густонаселенным районом, однако большинство мирных жителей покинули свои дома после того, как боевики расстреляли более 60 человек.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #игил #саа #вкс #дейрэз-зор
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