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ЛНР потребовала добавить Широкино к участкам разведения сил в Донбассе
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    ЛНР потребовала добавить Широкино к участкам разведения сил в Донбассе

    22:12  21 Сентября 2017
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    ЛНР потребовала добавить Широкино к участкам разведения сил в Донбассе

    Луганск, 21 сентября. В список участков для разведения сил сторон конфликта в Донбассе необходимо включить и населенный пункт Широкино. Об этом в четверг заявил полномочный представитель Луганской народной республики на мирных переговорах Владислав Дейнего.

    Он напомнил о том, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал четыре участка.

    «Мы настаиваем на том, чтобы к тем участкам, которые предложил господин Хуг, добавить еще участок Широкино», — подчеркнул Дейнего.

    Ранее ЛНР предложила установить видеокамеры ОБСЕ вдоль линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе.

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    Автор: Алексей Громов
    #лнр
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