ЛНР потребовала добавить Широкино к участкам разведения сил в Донбассе
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Луганск, 21 сентября. В список участков для разведения сил сторон конфликта в Донбассе необходимо включить и населенный пункт Широкино. Об этом в четверг заявил полномочный представитель Луганской народной республики на мирных переговорах Владислав Дейнего.
Он напомнил о том, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал четыре участка.
«Мы настаиваем на том, чтобы к тем участкам, которые предложил господин Хуг, добавить еще участок Широкино», — подчеркнул Дейнего.
Ранее ЛНР предложила установить видеокамеры ОБСЕ вдоль линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе.