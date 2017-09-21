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МИД РФ: Результаты переговоров в Астане открывают путь к политическому урегулированию в Сирии
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    МИД РФ: Результаты переговоров в Астане открывают путь к политическому урегулированию в Сирии

    21:55  21 Сентября 2017  /обновлено: 22:07  21 Сентября 2017
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    МИД РФ: Результаты переговоров в Астане открывают путь к политическому урегулированию в Сирии

    Нью-Йорк, 21 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние результаты межсирийских переговоров в Астане открывают путь для налаживания политического диалога в Сирии. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе выступления на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По его словам, 14-15 сентября на переговорах по Сирии в Астане завершилось оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых были достигнуты при участии России, Ирана, Турции, США, Иордании и ООН. Лавров отметил, что эти договоренности являются основой для прямого диалога между официальным Дамаском и сирийской оппозицией, что позволит полностью ликвидировать террористический очаг и установить мир на всей территории страны.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #лавров #асатана
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