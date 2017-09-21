Лавров: Москва призывает наладить поставки гумпомощи в освобожденные районы Сирии

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Нью-Йорк, 21 сентября. Российская сторона призывает в срочном порядке наладить поставки гуманитарной помощи в освобожденные районы Сирийской Арабской Республики. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких-либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу», — подчеркнул российский дипломат.