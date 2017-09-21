Лавров призвал к беспристрастному расследованию фактов применения химоружия в Сирии
Москва, 21 сентября. Все случаи применения химического оружия в Ираке и Сирии должны расследоваться беспристрастно и профессионально. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как отметил российский министр, расследование всех случаев применения химического оружия в регионе должно идти честно и профессионально. Любые попытки манипулировать деятельностью Организации по запрещению химического оружия Лавров назвал недопустимыми.
«Отдельная тема - случаи применения химического оружия в регионе: все они должны расследоваться честно и профессионально, без попыток манипулировать деятельностью Организации по запрещению химического оружия и, соответственно, механизма по расследованию ООН ОЗХО», – подчеркнул Лавров, выступая на Генассамблее ООН.