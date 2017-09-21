Глава МИД Германии рассказал, как разрешить конфликт на Корейском полуострове

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Берлин, 21 сентября. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что для решения кризиса на Корейском полуострове необходимо предоставить КНДР гарантии безопасности. Об этом глава МИД Германии рассказал в интервью RT.

«Если кто-то говорит, что лидер КНДР сошел с ума, то это недооценка того, что там творится. У него есть четкая стратегия. Он говорит: «Если я буду владеть ядреным оружием, никто меня отсюда не прогонит». И поэтому для начала необходимо гарантировать Северной Корее безопасность», — отметил Габриэль.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно убедить Пхеньян в том, что речь не идет о смене режима или военной интервенции в КНДР. Габриэль также добавил, что если Северной Корее удастся овладеть ядерным оружием, за ней последуют другие страны, в результате чего «наш мир станет более опасным».