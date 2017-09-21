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Глава МИД Германии рассказал, как разрешить конфликт на Корейском полуострове
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    Глава МИД Германии рассказал, как разрешить конфликт на Корейском полуострове

    21:59  21 Сентября 2017
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    Глава МИД Германии рассказал, как разрешить конфликт на Корейском полуострове

    Берлин, 21 сентября. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что для решения кризиса на Корейском полуострове необходимо предоставить КНДР гарантии безопасности. Об этом глава МИД Германии рассказал в интервью RT.

    «Если кто-то говорит, что лидер КНДР сошел с ума, то это недооценка того, что там творится. У него есть четкая стратегия. Он говорит: «Если я буду владеть ядреным оружием, никто меня отсюда не прогонит». И поэтому для начала необходимо гарантировать Северной Корее безопасность», — отметил Габриэль.

    Он подчеркнул, что мировое сообщество должно убедить Пхеньян в том, что речь не идет о смене режима или военной интервенции в КНДР. Габриэль также добавил, что если Северной Корее удастся овладеть ядерным оружием, за ней последуют другие страны, в результате чего «наш мир станет более опасным».

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    Автор: Алексей Громов
    #берлин #кндр #северная корея #германия #корейский полуостров
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