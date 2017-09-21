Лавров призвал к стабилизации ситуации в Сирии, несмотря на отступление ИГ

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Москва, 21 сентября. Несмотря на отступление боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Сирии и Ираке, необходимы дополнительные усилия по стабилизации ситуации в регионе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Несмотря на то, что ИГИЛ* отступает в Ираке и Сирии, требуется немало дополнительных усилий для стабилизации региона», – заявил министр иностранных дел России в своем выступлении с трибуны ООН.

Кроме того, Лавров напомнил о необходимости борьбы не только с ИГИЛ, но и с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России), отметив, что последнюю по каким-то причинам щадят участники американской коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.