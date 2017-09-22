Сирия итоги за сутки на 22 сентября 06.00: под обстрелом ИГ пострадало более 50 жителей Дейр эз-Зора, турецкие войска вошли в Идлиб

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Сирия, 22 сентября. ИГ* ведет обстрел мирных районов Дейр эз-Зора, в результате чего пострадало более 50 мирных жителей, турецкая военная техника пересекла границу в провинции Идлиб, «Тахрир аш-Шам» обстреливает САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Джебхат ан-Нусрой»* в Идлибе и Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: обстреливает мирные районы Дейр эз-Зора, теряет позиции в Ракке.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит «Джейш аль-Ислам» в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение в Идлибе, уничтожила автобус с бойцами САА в Хаме.

Курды: обстреляли поселение в Алеппо, в результате чего погибла женщина и ранено еще два мирных жителя, казнили в Ракке семейную пару и троих детей, заняли два поселения к северу от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Утром Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что в районе Аль Касимие Восточной Гуты подразделение Сирийской арабской армии (САА) подверглось обстрелу со стороны боевиков радикальной оппозиции при попытке проникнуть на территорию антиправительственных формирований. ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укреплениям радикальных группировок в районе фермы Бейт Джинн в юго-западной части провинции Дамаск, писал местный источник в социальной сети Twitter (@homsy222). Ghouta Media Center передавал в Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций антиправительственных формирований в районе населенных пунктов Хараста и Бейт Наим.

В это время в районе Хаммурия возобновились бои между группировками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». О противостоянии радикальных группировок в Восточной Гуте писал военный источник в социальной сети Twitter (@Lisan_news).

Провинция Алеппо

В населенном пункте Твехина на востоке провинции Алеппо, в результате обстрела позиций боевиков Демократическими силами Сирии (SDF) пострадали мирные жители. Местный источник в Twitter (@newsyarmouk) сообщил, что под огнем курдов погибла женщина, еще два человека получили ранения.

В административном центре провинции Алеппо прогремело несколько взрывов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики радикальной оппозиции провели ракетный обстрел района Аль-Хамдания. Информации о жертвах среди местного населения в течение дня не поступало.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжила освобождать населенные пункты от «Исламского государства»*. Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Twitter (@now_damascus), что эффективная работа ВКС РФ позволила армии САР взять под контроль поселения Аль-Мазбаль и Масада, граничащие с горным хребтом Шумарие. Ранее при поддержке российской авиации САА удалось занять несколько деревень в южной части «Акербатского котла», а также захватить большое количество оружия террористов. Исламисты сдали свои позиции, сбегая от интенсивных ударов ВКС РФ.

Позднее стало известно, что ВКС России нанесли ряд авиаударов по зонам дислокации террористов ИГ к востоку от населенного пункта Джубб аль-Джарра. О поддержке САА со стороны российской авиации в этом районе писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Дейр эз-Зор

За минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободила от террористов «Исламского государства» шесть населенных пунктов в близлежащих окрестностях города Дейр эз-Зор. Местные СМИ сообщали, что террористы ИГ перегруппировываются и отступают на восток провинции. Источник в Facebook (@Somar-hatem) передал, что российская авиация обеспечила освобождение от ИГИЛ* деревень Аль-Харита, Хави Харита, Аш-Шамитие, Тариф, Мисрам и Аль-Бувета, расположенных к северо-западу от административного центра провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, местный источник в Twitter (@laith45) писал, что союзники освободили от «Исламского государства» деревню Мазлум на восточном берегу реки Евфрат.

В это же время источник в Twitter (@sy_newscenter) сообщил, что силы ИГИЛ, оставшиеся в городе, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам. Радикалы «Исламского государства» провели ракетный обстрел района Аль-Касур города Дейр эз-Зор. В результате инцидента погибло три мирных жителя и еще восемь человек получили ранения. В середине дня Telegram-канал (@C_Military1) сообщил, что под огнем радикальных исламистов погибло пять мирных жителей Дейр эз-Зора и еще 40 человек получили серьезные травмы.

К северу от города Дейр эз-Зор продолжилась военная кампания Демократических сил Сирии (SDF). По данным информационного агентства Deir Ezzor 24, опубликованным в Twitter (@DeirEzzor24), курдские отряды народного ополчения взяли под контроль поселения Азман и Кеша.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб отмечались столкновения между сирийской армией, поддерживаемой ВКС РФ, и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный источник в Twitter (@ymaccia) сообщил, что российская авиация нанесла ряд ударов по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Тари и Хан Шейхун. Позже один из источников в социальной сети Facebook (@mohamad.rahmoun.7) сообщил, что авиация союзников уничтожила штаб радикальной коалиции на окраине Маарет ан-Нуман. ВКС РФ также нанесли удары по укрепрайонам сторонников «Ан-Нусры» в районах поселений Маарзета, Хан-Шейхун, Бальшон, Кафар Набиль и Тахтайя. Автор публикации отмечает, что силы «Джебхат ан-Нусры» несут большие потери.

В результате взрыва в штаб-квартире группировки «Тахрир аш-Шам» ликвидировано пять боевиков радикального формирования, сообщило Damascus Now. Также взрыв уничтожил фабрику «Джебхат ан-Нусры» по производству взрывчатки. В результате инцидента было ликвидировано семь боевиков радикального формирования. Устанавливается, было ли произошедшее результатом диверсии со стороны других оппозиционных группировок, действующих в Идлибе.

Во второй половине дня стало известно, что военная техника турецкой армии пересекла сирийскую границу через пропускной пункт Баб аль-Хава. Об этом сообщил местный источник в социальной сети Twitter (@taylieli).

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) продолжили зачистку города Ракка. Источник в Twitter (@ahmadswyd) сообщил, что под контроль курдского формирования перешли больница Дар Аш Шифа, здание гостиницы Аль Таж и южная часть квартала Аль-Баду. Кроме того, курды освободили от радикальных исламистов кольцевую развязку Ан-Наим. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ahmadswyd).

Напомним, курдские военизированные формирования освобождают от «Исламского государства» бывшую неофициальную столицу «Халифата». Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной обороны (YPG) действуют в Ракке при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Действия курдских отрядов, как и боевые вылеты ВВС коалиции нередко приводят к жертвам среди мирного населения. За минувшие сутки в Ракке боевики Демократических сил Сирии (SDF) казнили в Ракке семейную пару и троих детей за попытку сбежать из города. По данным местного источника в Twitter (@PalmyraRev1) ранее семья эвакуировалась в Ракку из Эс-Сухне.

Провинция Хама

На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ вела обстрел позиций радикальных боевиков. По данным Damascus Now правительственные войска обстреляли укрепления террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Сахль аль-Габ, Хурбат ан-Накус и Аз Зияра. Telegram-канал (@NRVR11) сообщил об ударах ВКС РФ по позициям боевиков в районе города Кафр Зета. Позже стало известно, что артиллерия САР наносит удары по зонам дислокации радикалов в Аль-Латамине. Damascus Now писало, что ВКС России нанесли точечный удар по позициям боевиков в городе Маан. В результате боевого вылета ликвидировано несколько радикалов, в том числе командир «Ан-Нусры» Али Абу Абдулла. Telegram-канал (@NRVR11) сообщил, что ВВС Сирии нанесли удар по зонам дислокации боевиков в районе населенного пункта Аз Закат.

Со своей стороны боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» обстреляли расположения Сирийской арабской армии (САА) в городе Мхарде, писал источник в Twitter (@Ferrapeechr1). Telegram-канал (@NRVR11) сообщил, что боевики также ведут обстрел позиций правительственных сил в районе городов Сальхах и Скальбия. Кроме того, Telegram-канал (@Ansar_Alsena) опубликовал информацию об уничтожении исламистами автобуса с военнослужащими армии САР в окрестностях деревни Аш-Шууса. Под ударами радикалов оказались жилые дома в деревне Ханжур. Об этом писало Damascus Now.Несколько ракетных снарядов, выпущенных сторонниками «Джебхат ан-Нусры», упали в деревне Джурин на северо-западе провинции Хама. Damascus Now сообщает о жертвах среди мирного населения.

Также боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжили провокационные обстрелы на западе провинции Хама. Один из военных источников сообщил в Twitter (@Ferrapeechr1), что боевики открыли огонь по позициям САА в районе города Кафр Акид.

На востоке Хамы солдаты САА, базирующиеся в лагере Джурин, обстреляли позиции боевиков в деревне Аль-Хамидие. Об этом писал военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1).

Ирак

Бойцы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и служба быстрого реагирования иракской армии освободили от «Исламского государства» деревню Канус, расположенную на берегу реки Тигр севернее Аиср Аш Шаркат. Об этом сообщил местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@ MunAlimary). Также проправительственные силы установили контроль над деревнями Аин Кава, Лазаке, Вади Альбир, Хеджль аш-Шимали, Хеджль аш-Шарки в районе Аш-Шаркат, писало Damascus Now.

Иракская федеральная полиция сообщила, что в ходе операции по освобождению поселения Айсар аш-Шаркат солдаты армии Ирака нейтрализовали 37 террористов «Исламского государства». Кроме того правительственные войска уничтожили семь «джихад-мобилей» и десятки самодельных взрывных устройств из арсенала ИГ. Заявление армейского командования опубликовало информагентство Al Alam. Также Iraqi News сообщает, что в ходе освободительной операции в города Анна был нейтрализован полевой командир ИГ Мустафа Анвар Наеф.

В недавно освобожденном поселении Абу Бакр в провинции Дияла взорвался фугас, сообщило Alsumaria News. По данным информационного агентства при взрыве погибло два бойца отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби», еще девять ополченцев получили ранения.

В провинции Анбар террористы «Исламского государства» поджигают нефть, чтобы ухудшить видимость для ВВС Ирака. Об этом пишет Iraqi News. Также радикалы ИГ подожгли свой командный пункт в районе поселения Нахр аз-Заб и начали отступать в направлении города Хавиджа, где сейчас по подсчетам армейского командования Ирака находится от 800 до 1500 радикальных исламистов ИГ. Об этом писал местный источник в социальной сети Twitter (@MunAlimary).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)