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ЛНР предложила установить видеокамеры ОБСЕ по всей линии фронта в Донбассе
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    ЛНР предложила установить видеокамеры ОБСЕ по всей линии фронта в Донбассе

    21:41  21 Сентября 2017
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    ЛНР предложила установить видеокамеры ОБСЕ по всей линии фронта в Донбассе

    Луганск, 21 сентября. Власти Луганской народной республики предложили установить камеры видеонаблюдения ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, что позволит сократить количество обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил глава министерства иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

    По его словам, после появления камеры видеонаблюдения ОБСЕ в районе Станицы Луганской бойцы Народной милиции ЛНР заявили о прекращении обстрелов со стороны ВСУ в этом районе.

    «Наверное, есть смысл расставить камеры наблюдения ОБСЕ по всей линии разграничения в Донбассе для того, чтобы Украина прекратила стрелять в нашу сторону», — сказал Дейнего.

    Он также добавил, что с момента установки камеры ОБСЕ в районе Станицы Луганской обстрелы полностью прекратились.

    Стоит отметить, что Народная милиция ЛНР более 70 раз предпринимала попытки реализовать взятые на себя обязательства и произвести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, однако украинская сторона каждый раз саботировала процедуру отвода.

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    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #лнр #обсе #луганск
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