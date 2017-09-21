В Европарламенте изучили возможные последствия удара США по Северной Корее

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Брюссель, 21 сентября. Исследовательский центр Европарламента проанализировал возможные сценарии развития кризиса на Корейском полуострове.

В том случае, если американская сторона атакует КНДР, Пхеньян может нанести удар по Сеулу.

«Ответный удар Северной Кореи может прийтись по Сеулу, мегаполису с 10-миллионным населением, расположенному примерно в 40 километрах от границы. Число жертв в таком случае может быть огромным», — передает RT.

Под угрозой также могут оказаться жизни более 70 тысяч американских военных, которые базируются в Южной Корее и Японии.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против КНДР.