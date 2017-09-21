Сирия новости 21 сентября 22.30: турецкая военная техника пересекла границу с Идлибом, ИГ продолжает обстрел мирных районов Дейр эз-Зора

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Сирия, 21 сентября. Военная техника турецкой армии пересекла границу Сирии и находится в провинции Идлиб, ИГ* продолжает ракетный обстрел жилых кварталов Дейр эз-Зора, ВКС РФ наносят удары по террористам в Хомсе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижении САА в Хомсе и Хаме, освобождают от ИГ северо-западные пригороды Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме и Хомсе, укрепляют позиции в пригородах Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: наносит удары по жилым районам Дейр эз-Зора, теряет позиции в районе Акербата.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла завод взрывчатки в Идлибе, провела ракетный обстрел мирных поселений Хамы.

Провинция Хомс

ВКС России наносят авиаудары по позициям террористов «Исламского государства»*, расположенным к востоку от населенного пункта Джубб аль-Джарра. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что российская авиация поддерживает продвижение в регионе Сирийской арабской армии (САА).

Ранее эффективные действия российских ВКС позволили армии САР установить контроль над рядом поселений внутри «Акербатского котла». Также Сирийская арабская армия (САА) освободила от ИГ населенные пункты Аль-Мазбаль и Масада, граничащие с горным хребтом Шумарие. Террористы, базировавшиеся в этих районах, сдали свои позиции и сбежали от интенсивных ударов ВКС РФ.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» продолжают наносить удары по кварталам города Дейр эз-Зор. Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что под огнем радикальных исламистов оказались районы Аль-Джура и Аль-Касур. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны «Исламского государства» погибло пять мирных жителей Дейр эз-Зора, еще, по меньшей мере, 40 человек получили тяжелые ранения.

В это время Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освобождает от террористов северо-западные пригороды Дейр эз-Зора. Эффективная работа российских летчиков позволила зачистить от ИГИЛ* шесть населенных пунктов в этой части региона.

Провинция Идлиб

Военная техника турецкой армии пересекла сирийскую границу через пропускной пункт Баб аль-Хава, сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@taylieli). Ранее Анкара заявляла, что направит в провинцию Идлиб 25 тысяч бойцов Сирийской свободной армии (ССА) для обеспечения безопасности в регионе. Сообщалось также, что к сирийской границе стягивала силы радикальная коалиция «Тахрир аш-Шам», контролирующая административный центр и ряд поселений провинции Идлиб.

В южной части провинции Идлиб взрыв уничтожил фабрику по производству взрывчатки «Джебхат ан-Нусры»*, передает Al-Masdar News. В результате инцидента было ликвидировано семь боевиков радикального формирования. На данный момент устанавливается, было ли произошедшее результатом диверсии со стороны других оппозиционных группировок, действующих в Идлибе.

Провинция Хама

Информационное агентство Damascus Now сообщает в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus), что боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» провели ракетный обстрел жилых домов в деревне Ханжур на севере провинции Хама. Кроме того, сторонники «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по населенному пункту Асыля на западе региона. Об этом пишет местный Telegram-канал (@alnsrarmy).

Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» обстреляли позиции правительственных войск в районе городов Сальхах и Скальбия. Кроме того исламисты уничтожили автобус с военнослужащими армии САР в окрестностях деревни Аш-Шууса.

Ирак

Армия Ирака совместно с отрядами ополчения «Хашд аш-Шааби» установили контроль над деревнями Аин Кава, Лазаке, Вади Альбир, Хеджль аш-Шимали, Хеджль аш-Шарки в районе Аш-Шаркат. О продвижении проправительственных сил сообщает в своем Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now.

Iraqi News опубликовало заявление бригадного генерала ВС Ирака, в соответствии с которым на территории города Хавиджа, по данным иракского командования, находится от 800 до 1500 террористов «Исламского государства». Напомним, сейчас иракская армия и отряды народного ополчения готовятся к штурму населенного пункта и зачистке его от ИГ.

Также Iraqi News сообщает, что в ходе освободительной операции в города Анна был нейтрализован полевой командир ИГ Мустафа Анвар Наеф.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)