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Предложение Украины по размещению миротворцев в Донбассе нереализуемо – Клинцевич
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    Предложение Украины по размещению миротворцев в Донбассе нереализуемо – Клинцевич

    21:29  21 Сентября 2017
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    Предложение Украины по размещению миротворцев в Донбассе нереализуемо – Клинцевич

    Москва, 21 сентября. Предложение Украины по размещению миротворцев на всей территории Донбассе является нереализуемым и его не поддержать власти ДНР и ЛНР. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, в котором сообщил о поддержке Соединенными Штатами предложения Киева по введению миротворцев в Донбасс, включая границу с Россией.

    По мнению Клинцевича, эффект  от поддержки США предложения Украины исчерпывается «чувством глубокого удовлетворения», которое испытал Порошенко после заявления Трампа.

    При это сенатор уверен, что встреча не оказала никакого влияния на существующую проблему, которая может быть решена лишь на основе компромисса.

    «Предложение Киева, направленное на то, чтобы, по сути, стреножить силы, способные противостоять ему в военном плане на востоке Украины, совершенно неприемлемо для ДНР и ЛНР, а потому в принципе нереализуемо», – подчеркнул Клинцевич.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #донбасс #оон #клинцевич #миротворцы
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