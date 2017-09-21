ДНР призывает Киев обеспечить безопасность для восстановления Южно-Донбасского водовода

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Донецк, 21 сентября. Украина должна предоставить гарантии безопасности для начала восстановительных работ на Южно-Донбасском водоводе, который был поврежден в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

«Мы неоднократно пытались проводить ремонтно-восстановительные работы на данном участке Южно-Донбасского водовода, но украинская сторона в СЦКК не обеспечивала взятые на себя гарантии безопасности», — сказал Якубов.

Он также добавил, что специалисты ДНР готовы приступить к ремонтным работам для запуска полноценного функционирования Южно-Донбасского водовода при условии отхода частей ВСУ на ранее занимаемые позиции и предоставлении дополнительных гарантий безопасности на время проведения ремонтно-восстановительных работ. По его словам, ДНР готова предоставить «зеркальные гарантии безопасности с привлечением наблюдателей ОБСЕ».