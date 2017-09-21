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Путину в Ульяновске покажут современный транспорт
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    Путину в Ульяновске покажут современный транспорт

    22:00  21 Сентября 2017
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    Путину в Ульяновске покажут современный транспорт

    Москва, 21 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин посетит Ульяновскую область 22 сентября.

    По словам представителя Кремля, российский лидер примет участие в заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России.

    Путин также уделит внимание законодательному регулированию пассажирских перевозок, товарной политике и мерам по обновлению подвижного состава.

    Кроме того, во время посещения Ульяновска Путину будут представлены новые образцы пассажирского электротранспорта. 

    Напомним, в четверг Владимир Путин посетил офис российской компании «Яндекс», которой сегодня исполнилось 20 лет, чтобы ознакомиться с новейшими разработками

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #ульяновская область
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