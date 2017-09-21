Прожиточный минимум в РФ поднялся выше 10 тысяч рублей

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Москва, 21 сентября. Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в России вырос на 4,2%. Соответствующая информация была опубликована на сайте правительства Российской Федерации.

«Величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2017 года определена в размере 10 329 рублей, для трудоспособного населения – 11 163 рубля, пенсионеров – 8 506 рублей, детей – 10 160 рублей», — указано в документе.

Ранее стало известно о том, что российское правительство одобрило закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).