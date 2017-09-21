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Прожиточный минимум в РФ поднялся выше 10 тысяч рублей
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    Прожиточный минимум в РФ поднялся выше 10 тысяч рублей

    21:29  21 Сентября 2017
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    Прожиточный минимум в РФ поднялся выше 10 тысяч рублей

    Москва, 21 сентября. Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в России вырос на 4,2%. Соответствующая информация была опубликована на сайте правительства Российской Федерации.

    «Величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2017 года определена в размере 10 329 рублей, для трудоспособного населения – 11 163 рубля, пенсионеров – 8 506 рублей, детей – 10 160 рублей», — указано в документе.

    Ранее стало известно о том, что российское правительство одобрило закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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    Автор: Алексей Громов
    #россия
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