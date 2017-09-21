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Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в ростовской гостинице
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в ростовской гостинице
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    СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в ростовской гостинице

    21:12  21 Сентября 2017
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    СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в ростовской гостинице

    Ростов-на-Дону, 21 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в гостинице в центре Ростова-на-Дону, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Ростовской области.

    В ведомстве пояснили, что по факту гибели двух человек при пожаре в ростовской гостинице возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Напомним, 21 сентября в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в 10-этажном здании гостиницы. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. Из гостиницы, близлежащих домов и детского сада были эвакуированы более 400 человек.

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #ростов-на-дону #ск рф #гостиница
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