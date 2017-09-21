Президент Йемена хочет заключить мир с повстанцами-хуситами

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Нью-Йорк, 21 сентября. Правительство Йемена готово заключить мир с повстанцами-хуситами. Об этом в четверг на Генеральной Ассамблее ООН заявил глава государства Абд-Раббу Мансур Хади.

«Мы хотим установления справедливого мира на основе принятых решений, создания настоящего государства, где все силы ему подчиняются», — подчеркнул политик в своем выступлении.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани потребовал от властей Саудовской Аравии прекратить поддержку террористов, которые действуют на территории Йемена.