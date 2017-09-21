США подготовили новую стратегию развития отношений с Россией

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Вашингтон, 21 сентября. Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что США разработали новую стратегию по России, которая направлена в том числе на поиск путей сотрудничества и на предотвращение конфликтов. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Макмастер выразил мнение, что Вашингтону необходимо делать три вещи в отношении Москвы. В первую очередь, США нужно противостоять «дестабилизирующему поведению» РФ. Во-вторых, американским властям следует предотвращать с ней конфликты. Поиск путей сотрудничества Макмастер назвал третьим направлением действий. Он пояснил, что Вашингтон «хочет искать направления для партнерства, где мы можем действовать в общих интересах».

Советник американского президента добавил, что США должны сотрудничать с Россией в определенных ключевых вопросах.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция имеет три телефонные линии для связи с Россией для предотвращения возможных конфликтов в Сирии.





