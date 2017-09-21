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США подготовили новую стратегию развития отношений с Россией
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    США подготовили новую стратегию развития отношений с Россией

    22:02  21 Сентября 2017
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    США подготовили новую стратегию развития отношений с Россией

    Вашингтон, 21 сентября. Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что США разработали новую стратегию по России, которая направлена в том числе на поиск путей сотрудничества и на предотвращение конфликтов. Об этом сообщает телекомпания CNN.

    Макмастер выразил мнение, что Вашингтону необходимо делать три вещи в отношении Москвы. В первую очередь, США нужно противостоять «дестабилизирующему поведению» РФ. Во-вторых, американским властям следует предотвращать с ней конфликты. Поиск путей сотрудничества Макмастер назвал третьим направлением действий. Он пояснил, что Вашингтон «хочет искать направления для партнерства, где мы можем действовать в общих интересах».

    Советник американского президента добавил, что США должны сотрудничать с Россией в определенных ключевых вопросах.

    Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция имеет три телефонные линии для связи с Россией для предотвращения возможных конфликтов в Сирии. 



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #сша
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