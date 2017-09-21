Трое активистов «Христианского государства» арестованы по делу о поджогах

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Москва, 21 сентября. Трое активистов «Христианского государства», включая брата лидера организации, арестованы о делу о поджогах Хамовническим судом Москвы.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Дениса Монталуца меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья Диана Мищенко, передает РИА Новости.

Напомним, лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин, который призвал сторонников поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда», был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Активистов «Христианского государства — Святой Руси» подозревают в угрозах российским кинотеатрам, где будет демонстрироваться фильм «Матильда».