Пассажир с сигаретой заставил летевший в Армению Boeing сесть в Минводах

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Москва, 21 сентября. Самолет Boeing-737, который принадлежит компании «Победа», совершил вынужденную посадку в Кавказских Минеральных Водах.

Согласно предварительным данным, авиалайнер направлялся из Москвы в Гюмри. Как передает «Интерфакс», командир самолета запросил посадку из-за агрессивного поведения пассажира, который начал курить на борту.

Напомним, ранее стало известно о том, что легкомоторный гидросамолет совершил жесткую посадку на озере Селигер в Тверской области. В результате инцидента никто не пострадал.