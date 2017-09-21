Генсек НАТО требует обеспечить прозрачность учений «Запад-2017»

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Нью-Йорк, 21 сентября. НАТО не против российско-белорусских учений «Запад-2017», однако необходимо обеспечить их прозрачность и предсказуемость. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Все страны имеют право проводить военные учения, это касается и России. Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, так как они могут привести к очень опасной ситуации», — сказал Столтенберг.

Напомним, совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано почти 13 тысяч военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, а также около 700 единиц тяжелой техники.