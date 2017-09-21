Центробанк сообщил о росте международных резервов России

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Москва, 21 сентября. Банк России сообщает, что международные резервы РФ за неделю выросли на 0,1%.

Как заявили в ЦБ, «международные резервы за неделю изменились незначительно ($300 млн, или на 0,1%) и по состоянию на 15 сентября составили $427,6 млрд».

Отметим, что международные резервы России являются высоколиквидными иностранными активами, которые имеются в распоряжении правительства и Банка России.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики во втором квартале составили 2,5%.