Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в ростовской гостинице
Экономика
Центробанк сообщил о росте международных резервов России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центробанк сообщил о росте международных резервов России

    20:34  21 Сентября 2017
    45

    Центробанк сообщил о росте международных резервов России

    Москва, 21 сентября. Банк России сообщает, что международные резервы РФ за неделю выросли на 0,1%. 

    Как заявили в ЦБ, «международные резервы за неделю изменились незначительно ($300 млн, или на 0,1%) и по состоянию на 15 сентября составили $427,6 млрд».

    Отметим, что международные резервы России являются высоколиквидными иностранными активами, которые имеются в распоряжении правительства и Банка России.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики во втором квартале составили 2,5%.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #банк россии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 6158

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29034

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41729

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20659

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8257
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        6158
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        296
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        370
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8678