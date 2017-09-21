Трамп: Центробанк Китая приказал банкам страны прекратить бизнес с КНДР

Вашингтон, 21 сентября. Центробанк Китайской Народной Республики отдал финансово-кредитным организациям страны указания прекратить ведение бизнеса с Северной Кореей. Об этом в четверг рассказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Я хочу поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за очень смелый шаг, который он сделал сегодня. Это было несколько неожиданным решением, и мы высоко ценим это», — отметил политик.