Трамп: Центробанк Китая приказал банкам страны прекратить бизнес с КНДР
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Вашингтон, 21 сентября. Центробанк Китайской Народной Республики отдал финансово-кредитным организациям страны указания прекратить ведение бизнеса с Северной Кореей. Об этом в четверг рассказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Я хочу поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за очень смелый шаг, который он сделал сегодня. Это было несколько неожиданным решением, и мы высоко ценим это», — отметил политик.
BREAKING: Trump praises China for reportedly ordering banks to stop doing business with North Korea.— The Associated Press (@AP) September 21, 2017