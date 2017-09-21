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Самая богатая женщина в мире умерла во Франции
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    Самая богатая женщина в мире умерла во Франции

    20:17  21 Сентября 2017
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    Самая богатая женщина в мире умерла во Франции

    Париж, 21 сентября. Наследница французской косметической компании L'Oreal, самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур скончалась на 95-м году жизни. 

    Как говорится в заявлении ее дочери Франсуазы Беттанкур-Мейер, 21 октября матери должно было исполниться 95 лет. По словам женщины, «в такой тяжелый момент» ее семья поддерживает действующего директора компании L'Oreal Жан-Поля Агона и его команды по всему миру.

    Отметим, что личный капитал Беттанкур составлял от 36 до 40 миллиардов долларов, в связи с чем журнал Forbes включал ее в список самых богатых людей мира на протяжении многих лет.

    Напомним, ранее в Петербурге в возрасте 67 лет скончался известный писатель, историк и поэт Олег Стрижак.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #франция
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